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Фіцо публічно заявив, що не планує виконувати 5 статтю НАТО про захист союзників

Водночас під час виступу перед студентами очільник словацького уряду жодного разу не згадав Росію як країну-агресора чи джерело військової загрози для Європи.

Фіцо публічно заявив, що не планує виконувати 5 статтю НАТО про захист союзників
Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не планує виконувати зобов'язання за 5 статтею військового блоку НАТО та брати участь у захисті союзників у разі нападу Росії.

Про це він заявив під час виступу перед студентами і працівниками лікарні в Пряшові, пише Європейська правда.

Під час виступу очільник словацького уряду жодного разу не згадав Росію як країну-агресора чи джерело військової загрози для Європи. Натомість Фіцо звинуватив європейських лідерів у “войовничій риториці” та вдав, що взагалі не розуміє, від кого саме Північноатлантичний альянс має захищатися.

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“Здається… що іноді з’являється тенденція підміняти нездатність вирішувати такі проблеми, як нелегальна міграція, конкурентоспроможність, високі ціни на енергоносії тим, що ми пропонуємо ось ці войовничі розмови: мовляв, давайте, давайте битися. Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким?”, – заявив він.

Словацький прем'єр публічно висловив небажання виконувати зобов'язання за 5 статтею Північноатлантичного договору, яка гарантує колективну військову відповідь НАТО в разі нападу на одного з його членів.

Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що”, – сказав він.

Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Як прем’єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт”, – додав Фіцо.

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