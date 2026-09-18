Лідерка Англіканської церкви відкликала нагороду імаму, який хвалив Усаму бен Ладена

Архієпископ Кентерберійський Дама Сара Маллаллі оголосила про скасування нагороди за примирення та міжрелігійне співробітництво, яку вона вручила ісламському імаму Хафізу Мехмуду Ашрафі.

Як пише BBC, нагородження відбулося у 25-ту річницю терактів 11 вересня, і це мало свій жахливий символізм - адже виявилося, що імам свого часу позитивно висловлювався про організатора ударів по Америці, лідера Аль-Каїди Усаму бен Ладена.

Ашрафі у 2007 році називав терориста номер один "борцем за іслам проти росіян, американців і британців". Він також пропонував дати бен Ладену титул "сайфулла" - "Меч Бога".

Імам був нагороджений за свою роботу щодо просування релігійної терпимості в Пакистані, де він нібито захистив християнську дівчинку від розправи за звинуваченнями у богохульстві. Проте на тлі коментарів про бен Ладена, а також тверджень, що насправді він сам підтримував антихристиянські дискримінаційні закони у Пакистані, в офісі Сари Маллаллі оголосили про скасування призу.

Сам Ашрафі стверджує, що його слова були вирвані з контексту, а він став жертвою "несправедливої кампанії".