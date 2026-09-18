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Місія ООН щодо Близького Сходу вважає, що США здійснювали воєнні злочини, а Іран - злочини проти людяності

Обидві сторони конфлікту, на думку експертів ООН, порушували міжнародні норми.

Місія ООН щодо Близького Сходу вважає, що США здійснювали воєнні злочини, а Іран - злочини проти людяності
Обстріл Тегерана у березні 2026 року
Фото: EPA/UPG

Дослідження місії Організації Об'єднаних Націй щодо бойових дій в Ірані та подій, що їм передували, показало наявність ознак воєнних злочинів та злочинів проти людяності. 

Як пише Reuters, Сполучені Штати звинувачують у вчиненні двох ударів по школі та спортивній споруді у лютому, які експерти місії оцінюють як воєнний злочин. Внаслідок влучання по навчальному закладу у Мінабі загинули близько 150 людей, з яких 120 - школярі.

Натомість Іран під час придушення антиурядових протестів минулого року застосовував тортури, вбивства, замовні вироки судів, інсценування зникнення людей та жорстокі утиски права на висловлення думок. Близько 3 тисяч людей були позбавлені життя через участь у мітингах проти режиму аятоли, ще 25 тисяч зазнали поранень, що свідчить про вчинення злочину проти людяності.

У США висновки місії, яка підзвітна Раді ООН з прав людини у Женеві, відмовились коментувати, стверджуючи, що Рада "не має жодних досягнень у справі захисту прав людини". У Пентагоні ведуть незалежне розслідування щодо удару по школі у Мінабі, але висновки наразі ще не оприлюднювали. 

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