Італійський уряд скасував податок на дороги для більшості авто і мотоциклів

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписала рішення уряду щодо скасування у 2027 році дорожного податку для мотоциклів та більшості авто малого та середнього класу.

Як пише Reuters, таким чином влада хоче компенсувати населенню різке зростання цін на паливо. Ініціатива коштуватиме бюджету понад 2 мільярди євро, а джерело фінансування пільги поки залишається нез'ясованим.

Податкове послаблення розкритикували у керівництві ЄС та Міжнародному валютному фонді. Там вважають, що уряд мав би зосередити пільги лише на вразливих верствах населення і не погіршувати при цьому і так складну ситуацію з бюджетними фінансами.

Мелоні звинуватили у популізмі, спрямованому на поліпшення передвиборчої ситуації для її партії, яка нещодавно зафіксувала найдовше перебування при владі в Італії з часів падіння диктаторського режиму Беніто Муссоліні. У 2027 році італійці обиратимуть новий склад парламенту, і поки Мелоні не є фавориткою волевиявлення, адже більшість людей в опитуваннях готові підтримати лівоцентристів.