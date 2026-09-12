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​Прем’єр-міністерка Італії заявила, що не відмовиться від підтримки України заради політичної вигоди

Опір України допоміг багатьом європейцям знову відчути сенс ідентичності й патріотизму, вважає Мелоні.

​Прем’єр-міністерка Італії заявила, що не відмовиться від підтримки України заради політичної вигоди
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: скриншот відео

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не збирається поступатися підтримкою України заради виборчих розрахунків чи отримання підтримки від інших політичних сил перед виборами.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Il Foglio, передає «Європейська правда».

Мелоні наголосила, що опір України допоміг багатьом європейцям знову відчути сенс ідентичності та патріотизму. За її словами, спроба Росії захопити Київ пробудила Європу від ілюзії, ніби великі ризики минулого залишилися позаду. Ця війна продемонструвала кінець епохи, коли європейські країни могли делегувати власну безпеку комусь іншому. Водночас Європа відреагувала набагато рішучіше, ніж від неї очікувала Москва, наголосила Мелоні.

Італійська прем'єрка підкреслила, що для неї патріотизм — це здатність поставити інтереси Батьківщини вище за власні. Вона зауважила, що з політичної точки зору їй було б значно вигідніше не підтримувати Україну, проте вона робила це не лише заради Києва, а й насамперед ради Риму. Адже Італія може втратити все у світі, де зникають правила мирного співіснування і починає панувати право сили.

Коментуючи можливість створення союзів із політиками, які голосують проти підтримки України, Мелоні запевнила, що не змінюватиме свою позицію і переконання заради особистої вигоди. Вона додала, що тим, хто шукає керівника уряду, готового постійно змінювати думку під впливом інших партій, варто звернутися до інших кандидатів.

  • Парламентські вибори в Італії мають відбутися у вересні 2027 року.
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