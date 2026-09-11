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Україна з Італією готують грантову угоду на 50 млн євро

Кошти підуть на закупівлі необхідного обладнання у сферах охорони здоров’я та інфраструктури.

Україна з Італією готують грантову угоду на 50 млн євро
Італія
Фото: з відкритих джерел

Україна та Італія готують двосторонню міжурядову грантову угоду обсягом 50 млн євро. 

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Кошти спрямують на безповоротну допомогу для закупівлі необхідного обладнання у сферах охорони здоров’я та інфраструктури.

Прогрес у підготовці цього документа обговорили глава Мінфіну Сергій Марченко, його заступниця Ольга Зикова та спеціальний посланник міністра закордонних справ Італії з питань відбудови України Давіде Ла Чечіліа.

Посадовці приділили увагу механізмам відбудови через ініціативи Групи Світового банку, зокрема Спеціальній програмі відновлення України (SPUR 2.0). Також учасники зустрічі обговорили фінансування сектору безпеки й оборони та подальшу координацію задля сталого функціонування державних фінансів.

  • Крім того, Україна й Італія розширюють співпрацю для підтримки малих фермерів. Італійські партнери презентували програму TERRA із бюджетом 105 млн євро.
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