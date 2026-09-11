Україна з Італією готують грантову угоду на 50 млн євро

Україна та Італія готують двосторонню міжурядову грантову угоду обсягом 50 млн євро.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Кошти спрямують на безповоротну допомогу для закупівлі необхідного обладнання у сферах охорони здоров’я та інфраструктури.
Прогрес у підготовці цього документа обговорили глава Мінфіну Сергій Марченко, його заступниця Ольга Зикова та спеціальний посланник міністра закордонних справ Італії з питань відбудови України Давіде Ла Чечіліа.
Посадовці приділили увагу механізмам відбудови через ініціативи Групи Світового банку, зокрема Спеціальній програмі відновлення України (SPUR 2.0). Також учасники зустрічі обговорили фінансування сектору безпеки й оборони та подальшу координацію задля сталого функціонування державних фінансів.
- Крім того, Україна й Італія розширюють співпрацю для підтримки малих фермерів. Італійські партнери презентували програму TERRA із бюджетом 105 млн євро.