Україна з Італією готують грантову угоду на 50 млн євро

Кошти підуть на закупівлі необхідного обладнання у сферах охорони здоров’я та інфраструктури.

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Україна та Італія готують двосторонню міжурядову грантову угоду обсягом 50 млн євро.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Кошти спрямують на безповоротну допомогу для закупівлі необхідного обладнання у сферах охорони здоров’я та інфраструктури.

Прогрес у підготовці цього документа обговорили глава Мінфіну Сергій Марченко, його заступниця Ольга Зикова та спеціальний посланник міністра закордонних справ Італії з питань відбудови України Давіде Ла Чечіліа.

Посадовці приділили увагу механізмам відбудови через ініціативи Групи Світового банку, зокрема Спеціальній програмі відновлення України (SPUR 2.0). Також учасники зустрічі обговорили фінансування сектору безпеки й оборони та подальшу координацію задля сталого функціонування державних фінансів.