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Єврокомісія офіційно затвердила €6,1 млрд кредиту для України на дрони та ракети Patriot

Держави-члени Євросоюзу мали окремо погодити відповідні відступи від стандартних правил закупівель озброєння.

Єврокомісія офіційно затвердила €6,1 млрд кредиту для України на дрони та ракети Patriot
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія остаточно схвалила виділення €6,1 млрд у межах кредиту на підтримку України. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, ухвалене рішення, зокрема, відкриває Україні можливість закуповувати ракети PAC-3 для Patriot. Для спрямування фінансування ЄС на придбання озброєння у третіх країнах держави-члени мали окремо погодити відповідні відступи від стандартних правил закупівель.

Загалом ідеться про п'ять таких відступів. Три стосуються безпілотників та компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені ліміти. Ще два передбачають закупівлю обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3, у тому числі через механізм спільних закупівель, який координує НАТО.

Кубілюс наголосив, що для України критично важливо швидко отримувати необхідне озброєння у достатніх обсягах.

  • 24 серпня Європейська комісія схвалила €6,1 млрд на оборонні закупівлі для України. Фінансування передбачене, зокрема, для систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів.
  • Ці кошти є частиною Позики на підтримку України (UASL) загальним обсягом €90 млрд. Програма передбачає €30 млрд бюджетної допомоги та €60 млрд на оборонні потреби України протягом 2026-2027 років.
  • На 2026 рік у межах програми передбачено €28,3 млрд на зміцнення оборонно-промислового потенціалу України. Раніше Єврокомісія вже затвердила оборонні закупівлі на €16 млрд, з яких €8,35 млрд Україна вже отримала.
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