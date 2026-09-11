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Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс

Європейська комісія остаточно схвалила виділення €6,1 млрд у межах кредиту на підтримку України. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, ухвалене рішення, зокрема, відкриває Україні можливість закуповувати ракети PAC-3 для Patriot. Для спрямування фінансування ЄС на придбання озброєння у третіх країнах держави-члени мали окремо погодити відповідні відступи від стандартних правил закупівель.

Загалом ідеться про п'ять таких відступів. Три стосуються безпілотників та компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені ліміти. Ще два передбачають закупівлю обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3, у тому числі через механізм спільних закупівель, який координує НАТО.

Кубілюс наголосив, що для України критично важливо швидко отримувати необхідне озброєння у достатніх обсягах.