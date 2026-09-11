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Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання

Йдеться про трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори.

Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання
Фото: Gitanas Nauseda в X

Зі складів хабів Міненерго за останні декілька тижнів до підприємств критичної інфраструктури за підтримки Литви передали 17,67 тонн енергетичного обладнання. 

Як розповіли у Міненерго, трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори, доставлені до м.Києва та Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи.

  • Ще вже не перша така допомога Литви для України. 
  • Нещодавно підприємства критичної інфраструктури Житомирської та Київської областей отримали нові партії енергетичного обладнання загальною вагою понад 28 тонн. 
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