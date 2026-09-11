Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання

Йдеться про трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори.

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Зі складів хабів Міненерго за останні декілька тижнів до підприємств критичної інфраструктури за підтримки Литви передали 17,67 тонн енергетичного обладнання.

Як розповіли у Міненерго, трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори, доставлені до м.Києва та Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи.