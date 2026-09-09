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Росіяни атакували авто енергетиків на Запоріжжі, через обстріли є знеструмлення у п’яти областях

Без електропостачання залишалася частина споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Росіяни атакували авто енергетиків на Запоріжжі, через обстріли є знеструмлення у п’яти областях
Ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Російський безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків у Запорізькій області. Працівники їхали відновлювати електропостачання в одній із громад регіону.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

На щастя, енергетики не постраждали.

Водночас через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури станом на ранок 9 вересня без електропостачання залишалася частина споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. В усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. Водночас споживачів закликали за можливості перенести активне використання електроенергії на період із 10:00 до 15:00 та обмежити роботу потужних електроприладів із 18:00 до 22:00.

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