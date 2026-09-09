У трьох містах Київщини та Подільському районі столиці погіршився стан повітря

Це спричинене наслідками російських обстрілів, забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

пожежі через атаку РФ на Київ

У містах Вишневе, Обухів та Бровари на Київщині та Подільському районі столиці через пожежі, спричинені ворожими атаками, фіксують погіршення стану повітря.

Про це повідомили у Київській ОВА та КМДА.

Моніторинг показав, що забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Фахівці радять до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.