У трьох містах Київщини та Подільському районі столиці погіршився стан повітря

У містах Вишневе, Обухів та Бровари на Київщині та Подільському районі столиці через пожежі, спричинені ворожими атаками, фіксують погіршення стану повітря.
Про це повідомили у Київській ОВА та КМДА.
Моніторинг показав, що забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.
Фахівці радять до покращення ситуації:
- тримати вікна зачиненими;
- за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.