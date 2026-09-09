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У трьох містах Київщини та Подільському районі столиці погіршився стан повітря

Це спричинене наслідками російських обстрілів, забруднювачем є дрібнодисперсний пил. 

У трьох містах Київщини та Подільському районі столиці погіршився стан повітря
пожежі через атаку РФ на Київ
Фото: ДСНС України

У містах Вишневе, Обухів та Бровари на Київщині та Подільському районі столиці через пожежі, спричинені ворожими атаками, фіксують погіршення стану повітря.

Про це повідомили у Київській ОВА та КМДА.

Моніторинг показав, що забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Фахівці радять до покращення ситуації:

  • тримати вікна зачиненими;
  • за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

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