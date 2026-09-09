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Росія від ранку атакує Київ. Є влучання в будинки (оновлено)

На 12 поверсі є руйнування стін. 

Росія від ранку атакує Київ. Є влучання в будинки (оновлено)
Наслідки атаки (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України Telegram

Вранці 9 вересня російський дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Влучання відбулося на рівні 11-12 поверхів.

На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Екстрені служби працюють на місці», – сказав він.

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За оновленою інформацією від Київської міської військової адміністрації станом на 9:50, поранені шестеро людей. За інформацією поліції, серед потерпілих – вагітна. 

Після цього ворог продовжив атаки на місто. 

«У Дарницькому районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння БпЛА. Також уламки впали на відкритій території – теж у Дарницькому районі. Там підіймається дим. Екстрені служби прямують на місця», – сказав Кличко. 

У Дніпровському районі дрона упав на будинок. Там пожежа, повідомив близько 13:00 Віталій Кличко. Інформацію підтвердила і Київська міська військова адміністрація.

Пошкоджена багатоповерхівка
Фото: ДСНС України в Telegram
Пошкоджена багатоповерхівка

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України Telegram
Наслідки атаки

Безперервний дроновий терор столиці з перервою на візит американських перемовників триває з 27 серпня. За вчора ворог убив у Києві п'ятьох людей: трьох людей в Солом'янському районі під час нічної ракетно-дронової атаки і ще двох – вдень, ударом по складу. 

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