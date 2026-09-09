Спецпризначенці ГУР уразили російський ракетоносій "Адмірал Ессен" у Новоросійську

У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України у межах спільної deepstrike-операції із Силами оборони України уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську. Також під удар потрапив російський фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові російського фрегата "Адмірал Ессен" виникла пожежа.
"Адмірал Ессен" – ракетоносій, здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр". Росія регулярно використовує такі ракети для завдання ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.
- У ГУР нагадали, що у серпні 2026 року українські розвідники та Сили оборони вже уражали російські ракетоносії "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", а також патрульний корабель "Васілій Биков".
- У ніч проти 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Унаслідок атаки російська сторона втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.