Спецпризначенці ГУР уразили російський ракетоносій "Адмірал Ессен" у Новоросійську

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У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України у межах спільної deepstrike-операції із Силами оборони України уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську. Також під удар потрапив російський фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові російського фрегата "Адмірал Ессен" виникла пожежа.

"Адмірал Ессен" – ракетоносій, здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр". Росія регулярно використовує такі ракети для завдання ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.