«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці ГУР уразили російський ракетоносій "Адмірал Ессен" у Новоросійську

Сили оборони уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську.

Спецпризначенці ГУР уразили російський ракетоносій "Адмірал Ессен" у Новоросійську
Уражено російський фрегат "Адмірал Ессен"
Фото: ГУР МОУ

У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України у межах спільної deepstrike-операції із Силами оборони України уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську. Також під удар потрапив російський фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові російського фрегата "Адмірал Ессен" виникла пожежа.

"Адмірал Ессен" – ракетоносій, здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр". Росія регулярно використовує такі ракети для завдання ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies