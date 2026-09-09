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На Харківщині "Шахед" влучив у потяг "Харків – Ізюм", виникла пожежа (оновлено)

Попередня кількість постраждалих – семеро.

На Харківщині "Шахед" влучив у потяг "Харків – Ізюм", виникла пожежа (оновлено)
Росіяни вдарили по залізниці
Фото: Ізюмська МВА

Російські військові вранці 9 вересня атакували безпілотником типу "Шахед" залізничну станцію поблизу села Іскра на Харківщині. Дрон влучив у задню частину потяга сполученням "Харків – Ізюм".

Про це повідомляє Ізюмська МВА.

Унаслідок удару виникла пожежа. Попередньо, постраждали семеро людей.

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За інформацією голови Укрзалізниці Олександра Перцовського, серед потерпілих є як пасажири, так і працівники залізниці. Поранення – уламкові.

"Поїзд зупинився на евакуацію, вдалося врятувати персонал та пасажирів від найгіршого", – пояснив Перцовський.

Станом на 13:10 кількість потерпілих не зросла, проте, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, один із поранених – 62-річний чоловік – перебуває у важкому стані.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • Вчора, 8 вересня, Російські військові завдали прицільного удару по регіональному поїзду, який курсував сполученням "Дніпро – Запоріжжя". Пасажирів завчасно евакуювали через моніторинг загроз, вони не постраждали. Проте загинула провідниця, яка повернулась у вагон.
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