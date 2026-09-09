Унаслідок атаки російських безпілотників на Київщині пошкоджено три цивільні об’єкти.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
У Фастівському та Броварському районах пошкоджені приватні домоволодіння. В Обухівському районі зазнало руйнувань виробничо-складське приміщення.
На місцях працюють відповідні служби. Вони фіксують наслідки атаки та ліквідовують завдані нею пошкодження.В лада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Уночі і вранці 9 вересня армія ворога атакувала декілька районів Київської області: Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський і Бучанський.
- У Білій Церкві під ударом перебувало підприємство харчової промисловості.
- Загалом в області був пошкоджений 31 об’єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.