Під удар потрапили житлові будинки, склади та виробничі приміщення.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок атаки російських безпілотників на Київщині пошкоджено три цивільні об’єкти.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

У Фастівському та Броварському районах пошкоджені приватні домоволодіння. В Обухівському районі зазнало руйнувань виробничо-складське приміщення.

На місцях працюють відповідні служби. Вони фіксують наслідки атаки та ліквідовують завдані нею пошкодження.В лада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Уночі і вранці 9 вересня армія ворога атакувала декілька районів Київської області: Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський і Бучанський.