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Росія продовжує атакувати дронами Київщину: пошкоджені три цивільні об’єкти

Під удар потрапили житлові будинки, склади та виробничі приміщення.

Росія продовжує атакувати дронами Київщину: пошкоджені три цивільні об’єкти
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок атаки російських безпілотників на Київщині пошкоджено три цивільні об’єкти. 

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

У Фастівському та Броварському районах пошкоджені приватні домоволодіння. В Обухівському районі зазнало руйнувань виробничо-складське приміщення.

На місцях працюють відповідні служби. Вони фіксують наслідки атаки та ліквідовують завдані нею пошкодження.В лада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

  • У Білій Церкві під ударом перебувало підприємство харчової промисловості.
  • Загалом в області був пошкоджений 31 об’єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.
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