Росія за останній час атакувала ударними безпілотниками вже п’ять пунктів пропуску на кордонах України. Чотири з них розташовані на кордоні з Молдовою, зокрема "Старокозаче", ще один – на кордоні з Румунією.

Про це в телеефірі "Єдиних новин" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Російські удари, ймовірно, спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Водночас Демченко наголосив, що атаки по пунктах пропуску, де перебувають люди, є актом тероризму.

Пункт пропуску "Старокозаче" наразі не працює після російської атаки безпілотників. Прикордонники та відповідні служби роблять усе можливе, щоб відновити пропускні операції, однак точних термінів повернення пункту до роботи у звичайному режимі Демченко не назвав.

"Старокозаче" є одним із досить завантажених напрямків: за добу там кордон перетинали тисячі людей і сотні транспортних засобів, серед яких легковики, автобуси та вантажівки. Речник зазначив, що відновлення роботи залежатиме, зокрема, від можливості забезпечити пункт необхідними технічними засобами та конструкціями.

"Сподіваюся, що все таки в найближчі дні пропускні операції будуть поновлені, якщо вдасться реалізувати забезпечення і технічними засобами, і необхідними конструкціями, якщо цього потребуватиме облаштування безпосередньо пункту пропуску. Зараз найближчий, скажімо так, напрямок, де люди можуть перетинати кордон – це пункт пропуску Паланка", – сказав Демченко.