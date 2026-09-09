Україна показала запуск зенітної ракети «Корал». Що про неї відомо

Українські розробники вперше показали пускову установку зенітних ракет «Корал», передає видання Мілітарний із оборонної виставки MSPO, що стартувала 8 вересня у Польщі.

Згідно зображення, оприлюдненого «Укроборонпромом», ракета «Корал» запускається із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra.

Фото: Мілітарний Запуск ракети Корал

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«Ракету позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей. Її планують використовувати у складі системи протиповітряної оборони», – пише видання.

Крім того, заявлено, що засіб за певних умов згодиться і для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей.

Які характеристики ракети

Маса – 450 кг.

Бойова частина – 36 кг.

Діаметр – 230/300 мм.

Довжина – 4,8 м.

Розмах крил – 835 мм.

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Розмах рулів – 685 мм.

«Її система наведення поєднує інерціальну навігаційну систему, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення», – зазначило також видання.

Передісторія

Розробку ракети «Корал» почали 2016 року на КБ «Луч», спершу як зенітний комплекс корабельного базування, згодом йшлося і про наземний варіант середньої дальності.

Макет першої української зенітної ракети показали 2021-го на виставці «Зброя і безпека»: заявлена дальність до 30 км, висота ураження до 10 км, ціль – від безпілотників до крилатих і балістичних ракет. Втім, згодом модифікація отримала дальність до 100 км. Головка самонаведення – активна радіолокаційна від Radionix. Тоді генеральний конструктор Олег Коростельов оцінював готовність розробки у 70%.

У березні 2026 КБ «Луч» і «Радіонікс» підписали угоди з іспанською Sener – виробником компонентів для IRIS-T. Видання Defense Express прямо пов'язувало це з ракетою «Корал».

У квітні 2026 року ракета вперше з'явилася публічно вже не як макет, на задньому плані відео Зеленського з виставки озброєнь. Західні аналітики, зокрема The War Zone, ідентифікували виріб як промисловий зразок «Корала» і припустили, що ракету можуть готувати під пускові установки Patriot.