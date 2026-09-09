СБУ завершила розслідування щодо 10 російських військових які "полювали" дронами на цивільних у Херсоні

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо 10 військовослужбовців 404-го мотострілецького полку територіальних військ збройних сил Росії, які в 2025 році перебували на окупованій частині Херсонщини і атакували дронами людей та інфраструктуру.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Серед фігурантів – оператори, штурмани та старші груп безпілотних систем з позивними "Пуля", "Дровосек", "Скиф", "Фляга", "Док", "Якут", "Прус", "Клим", "Борода" та "Гамі". За допомогою безпілотників вони вистежували мирних жителів та прицільно скидали на них вибухівку та боєприпаси.
Також ворог завдавав численних ударів по цивільних об’єктах міста.
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Внаслідок цих атак постраждали мирні жителі, пошкоджено будівлі та транспортні засоби.
На підставі зібраних доказів дії фігурантів кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
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Проєкт "Книга катів" оприлюднив імена військових злочинців:
- Денисенко Микола Валентинович (16.02.1991 р. н.) — уродженець військового містечка Капустин Яр Астраханської області російської федерації. Позивний — “Гамі”.
- Григорян Цолак Рубенович (19.03.1988 р. н.) — уродженець с. Нарек Аршатського району Вірменської РСР. Позивний — “Борода”.
- Губарь Микита Олександрович (11.12.1997 р. н.) — уродженець с. Петруніно Камишинського району Волгоградської області російської федерації. Позивний — “Дровосек”.
- Клімов Володимир Олександрович (12.02.1999 р. н.) — уродженець м. Гукове Ростовської області російської федерації. Позивний — “Клим”.
- Корненков В'ячеслав Станіславович (05.09.1998 р. н.) — уродженець с. Шишкине Євпаторійського району Автономної Республіки Крим, Україна. Позивний — “Скиф”.
- Нижніков Віктор Сергійович (09.11.1989 р. н.) — уродженець смт Лінево Жирновського району Волгоградської області російської федерації. Позивний — “Фляга”.
- Нугаєв Руслан Маратович (30.12.1993 р. н.) — уродженець робочого селища Новомиколаївське Новомиколаївського району Волгоградської області російської федерації. Позивний — “Док”.
- Орлов Володимир Дмитрович (13.02.1987 р. н.) — уродженець с. Ольчан Оймяконського району Республіки Саха російської федерації. Позивний — “Якут”.
- Прусаченко Іван Віталійович (12.02.1997 р. н.) — уродженець с. Зав'язка Кіквідзенського району Волгоградської області російської федерації. Позивний — “Прус”.
- Пухляков Олег Михайлович (18.03.1998 р. н.) — уродженець сел. Краснокам'янка Автономної Республіки Крим, Україна. Позивний — “Пуля”.