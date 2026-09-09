СБУ завершила розслідування щодо 10 російських військових які "полювали" дронами на цивільних у Херсоні

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо 10 військовослужбовців 404-го мотострілецького полку територіальних військ збройних сил Росії, які в 2025 році перебували на окупованій частині Херсонщини і атакували дронами людей та інфраструктуру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед фігурантів – оператори, штурмани та старші груп безпілотних систем з позивними "Пуля", "Дровосек", "Скиф", "Фляга", "Док", "Якут", "Прус", "Клим", "Борода" та "Гамі". За допомогою безпілотників вони вистежували мирних жителів та прицільно скидали на них вибухівку та боєприпаси.

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Також ворог завдавав численних ударів по цивільних об’єктах міста.

Внаслідок цих атак постраждали мирні жителі, пошкоджено будівлі та транспортні засоби.

На підставі зібраних доказів дії фігурантів кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

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