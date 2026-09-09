Окупанти вдарили по складській будівлі у селищі Золочів Богодухівського району.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Окупанти повторно атакували рятувальників у Харківській області

Російські безпілотники повторно атакували місце роботи підрозділу ДСНС у Харківській області.

Про це повідомив у ДСНС.

Росіяни атакували складську будівлю у селищі Золочів Богодухівського району. Там сталися руйнування та пожежа.

Коли на місце події прибули надзвичайники, російські війська завдали повторних ударів. Унаслідок атаки пошкоджені 2 пожежні автоцистерни та частково автомобіль медичного розрахунку ДСНС.

Особовий склад не постраждав – рятувальники перебували в укритті.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.