Російські безпілотники повторно атакували місце роботи підрозділу ДСНС у Харківській області.
Про це повідомив у ДСНС.
Росіяни атакували складську будівлю у селищі Золочів Богодухівського району. Там сталися руйнування та пожежа.
Коли на місце події прибули надзвичайники, російські війська завдали повторних ударів. Унаслідок атаки пошкоджені 2 пожежні автоцистерни та частково автомобіль медичного розрахунку ДСНС.
Особовий склад не постраждав – рятувальники перебували в укритті.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.