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На Харківщині росіяни вбили одну людину і поранили 8

Російська армія застосувала по області три керовані авіаційні бомби та понад 110 безпілотників різних типів.

На Харківщині росіяни вбили одну людину і поранили 8
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.

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У Харкові зазнали поранень чоловіки 43 і 45 років. У селі Пілиман Борівської громади загинув 55-річний водій, отримала гостру реакцію на стрес 49-річна жінка.

У селі Золочів поранено 63-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 39 і 75 років та 73-річний чоловік. У місті Дергачі поранено 41-річного чоловіка.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Новобаварський, Немишлянський, Київський, Холодногріський район Харкова. 

Російська армія застосувала по області три керовані авіаційні бомби та понад 110 безпілотників різних типів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, три АЗС, легковий автомобіль, два вантажні автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, електромережі, складське приміщення, 2 автомобілі (сел. Золочів), 2 автомобілі (с. Миронівка, с. Довжик), електромережі (с. Корбині Івани); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл), автомобіль (с. Підлиман);
  • у Харківському районі пошкоджено будівлю, вантажний автомобіль, легковий автомобіль (м. Дергачі), приватний будинок, 2 автомобілі (с. Руська Лозова);  
  • у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Кирилівка), приватний будинок (с. Москалівка).

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

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