Двоє мешканців Київщини загинули через російську атаку

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Сьогодні, 8 вересня, російська армія атакувала Бучанський район Київщини і вбила там двох людей. Відомо про трьох постраждалих.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Тимур Ткаченко.

«На жаль, маємо двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину. У Бучанському районі через атаку БпЛА на території складських приміщень виникла пожежа Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль», – повідомив він.

Поранені госпіталізовані до місцевих лікарень, їм надають допомогу.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.