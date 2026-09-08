Двоє мешканців Київщини загинули через російську атаку

Сьогодні, 8 вересня, російська армія атакувала Бучанський район Київщини і вбила там двох людей. Відомо про трьох постраждалих.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Тимур Ткаченко.
«На жаль, маємо двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину. У Бучанському районі через атаку БпЛА на території складських приміщень виникла пожежа Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль», – повідомив він.
Поранені госпіталізовані до місцевих лікарень, їм надають допомогу.
На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.
- З вечора 7 вересня Росія масовано атакувала Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та ракетами. Під ударом знову були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. Постраждали двоє чоловіків і дитина.