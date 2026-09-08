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Двоє мешканців Київщини загинули через російську атаку

Троє осіб постраждали. 

Двоє мешканців Київщини загинули через російську атаку
Фото: oporaua.org

Сьогодні, 8 вересня, російська армія атакувала Бучанський район Київщини і вбила там двох людей. Відомо про трьох постраждалих.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Тимур Ткаченко. 

«На жаль, маємо двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину. У Бучанському районі через атаку БпЛА на території складських приміщень виникла пожежа Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль», – повідомив він. 

Поранені госпіталізовані до місцевих лікарень, їм надають допомогу. 

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

  • З вечора 7 вересня Росія масовано атакувала Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та ракетами. Під ударом знову були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. Постраждали двоє чоловіків і дитина. 
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