Сьогодні РФ вбила двох мешканців Дніпропетровщини

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 8 вересня, російські війська вбили двох і поранили вісьмох мешканців Дніпропетровщини.

Про це повідомила облпрокуратура.

«8 вересня 2026 року внаслідок обстрілів військовими рф Нікопольщини із застосуванням артилерії та безпілотників загинули двоє людей, ще шестеро — отримали поранення», – зазначили там.

Реклама

Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені складські приміщення, там постраждала жінка.

На Криворіжжі внаслідок удару FPV-дрона поранена жінка. Пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ст. 438 КК України.