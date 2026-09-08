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Сьогодні РФ вбила двох мешканців Дніпропетровщини

Восьмеро людей поранені. 

Сьогодні РФ вбила двох мешканців Дніпропетровщини
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Сьогодні, 8 вересня, російські війська вбили двох і поранили вісьмох мешканців Дніпропетровщини.

Про це повідомила облпрокуратура

«8 вересня 2026 року внаслідок обстрілів військовими рф Нікопольщини із застосуванням артилерії та безпілотників загинули двоє людей, ще шестеро — отримали поранення», – зазначили там. 

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Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені складські приміщення, там постраждала жінка.

На Криворіжжі внаслідок удару FPV-дрона поранена жінка. Пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ст. 438 КК України.

  • Із двох сіл на Дніпропетровщині оголосили обовʼязкову евакуацію всіх людей.
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