За словами міністра, зараз скринінг щотижня проходять близько 50 тисяч людей. Він зазначив, що одним із ключових результатів програми є раннє виявлення хвороб і своєчасний початок лікування. «Ми розраховували саме на те, що людина вперше дізнається про свою хворобу й одразу розпочне її контроль», — наголосив міністр.
За словами Ляшка, медикаментозна терапія при хронічних серцево-судинних захворюваннях не усуває причину хвороби, однак дозволяє стримувати її розвиток і запобігати ускладненням.
“Ще до повномасштабного вторгнення серед учасників АТО інфаркти та інсульти почали траплятися приблизно на десять років раніше, ніж у середньому по населенню. Нині медики дедалі частіше фіксують такі захворювання у молодших пацієнтів”, — сказав міністр.
До початку великої війни в Україні щороку реєстрували близько 50 тисяч інфарктів і 100 тисяч інсультів. Близько 75% пацієнтів із цими станами були старшими за 65 років.