Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час дискусії «LB Talks. Дарниця. Сильні серця», організованої LB.ua спільно з фармацевтичною компанією «Дарниця».

Із них 27% після перевірки здоров’я отримали призначення за програмою «Доступні ліки» та розпочали медикаментозну терапію.

За словами міністра, зараз скринінг щотижня проходять близько 50 тисяч людей. Він зазначив, що одним із ключових результатів програми є раннє виявлення хвороб і своєчасний початок лікування. «Ми розраховували саме на те, що людина вперше дізнається про свою хворобу й одразу розпочне її контроль», — наголосив міністр.

За словами Ляшка, медикаментозна терапія при хронічних серцево-судинних захворюваннях не усуває причину хвороби, однак дозволяє стримувати її розвиток і запобігати ускладненням.

“Ще до повномасштабного вторгнення серед учасників АТО інфаркти та інсульти почали траплятися приблизно на десять років раніше, ніж у середньому по населенню. Нині медики дедалі частіше фіксують такі захворювання у молодших пацієнтів”, — сказав міністр.

До початку великої війни в Україні щороку реєстрували близько 50 тисяч інфарктів і 100 тисяч інсультів. Близько 75% пацієнтів із цими станами були старшими за 65 років.