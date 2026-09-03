LB.ua і фармацевтична компанія «Дарниця» запускають спільний проєкт «LbTalks. Дарниця. Сильні серця»

Це річна серія подій, яка поставить десять найважливіших питань про здоров’я України.

Чи буде Україна фізично спроможною жити, воювати, відновлюватися і розвиватися протягом наступних 10–20 років? Який довгостроковий борг здоров’я створює війна і коли Україна відчує його сповна? Чи буде кому лікувати українців уже через 10 років?

Які рішення має ухвалити країна зараз, аби через 10-15 років здоров’я її мешканців було б у більшій безпеці?

Серія подій упродовж року включатиме дискусії із залученням топгостей – від посадовців до науковців, лікарів, і публічних інтелектуалів. Традиція майданчиків LB.ua запрошувати в зал експертів та мислителів, які приймають активну участь в розмові, посилюватиме дискусію.

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«Ми бачимо роль “Дарниці” як партнера, який допомагає створити довгострокову платформу для розмови про здоров’я нації як одну з передумов спроможностей України. Всеохопна оборона починається не лише зі зброї. Здоров’я людей, доступ до лікування і критичних ліків, медичні кадри та власне фармвиробництво прямо визначають здатність України воювати, витримувати тривалі кризи й відновлюватися», – відзначає Катерина Загорій, членкиня Стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця».

Матеріали проєкту виходитимуть у мультимедійно — від відео з подій до великих експертних статей і новин, зокрема у форматі для соцмереж.

«Для LB.ua цей проєкт — підсилення дискусії про здоров’я як про стратегічний ресурс держави, який впливає як на нашу економіку, так і на демографію та оборону. Упродовж року ми плануємо послідовно розкласти цей причинно-наслідковий зв’язок за участі топпосадовців, науковців, лікарів та інших дотичних експертів. Нам важливо, щоб після кожної розмови залишалися не лише результати дискусії, а й розуміння масштабу проблем, можливих системних рішень і того, що країна має зробити сьогодні, аби у нас було завтра», – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Нагадаємо, LB.ua системно розвиває напрям медичної журналістики. Рубрика «Здоров’я», яку медіа запустило у 2024 році, стала логічним продовженням десятирічного розвитку тематики. Розділ став майданчиком для обговорення актуальних проблем української системи охорони здоров’я, викликів для пацієнтів і медиків, розвитку науки та медичних технологій.