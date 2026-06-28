Під час нічної атаки на Київ постраждав фармацевтичний завод "Дарниця"

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 28 червня постраждало підприємство фармацевтичної компанії "Дарниця".
Про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Загорій.
За її словами, з міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб у компанії не розголошують характер і масштаби пошкоджень.
"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", – зазначила Загорій.
У компанії повідомили, що внаслідок атаки загиблих і постраждалих серед працівників немає.
- У Києві пожежі через ракетний удар виникли у Дарницькому районі. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до трьох осіб. Двоє – госпіталізовані.