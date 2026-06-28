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Під час нічної атаки на Київ постраждав фармацевтичний завод "Дарниця"

У компанії не розголошують характер і масштаби пошкоджень.

Під час нічної атаки на Київ постраждав фармацевтичний завод "Дарниця"
завод "Дарниця"
Фото: Олександр Чекменьов, Економічна Правда

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 28 червня постраждало підприємство фармацевтичної компанії "Дарниця". 

Про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Загорій.

За її словами, з міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб у компанії не розголошують характер і масштаби пошкоджень.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", – зазначила Загорій.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки загиблих і постраждалих серед працівників немає.

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