На лівому березі Києва скасували екстрені відключення (оновлено)

Вранці за командою Укренерго були застосовані екстрені відключення.

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Сьогодні, 25 червня, на лівому березі Києва були застосовані екстрені відключення за командою Укренерго. Про це написали у телеграмі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та пресслужба ДТЕК.

«Кияни, зараз є технічні питання в роботі енергосистеми. У Києві (особливо на лівобережній частині) застосовані відключення без графіків», – написав Ткаченко.

За його словами, роботи з налагодження мереж тривають максимально оперативно.

У ДТЕК закликали ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему.

ОНОВЛЕНО. Згодом ДТЕК повідомив, що на Лівому березі Києва екстрені відключення скасовані: "Якщо у вашій оселі до сих пір відсутнє світло, можливо сталась локальна аварія".