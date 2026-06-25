Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
ГоловнаКиїв

На лівому березі Києва скасували екстрені відключення (оновлено)

Вранці за командою Укренерго були застосовані екстрені відключення.

На лівому березі Києва скасували екстрені відключення (оновлено)
Екстрені відключення світла
Фото: ДТЕК у Telegram

Сьогодні, 25 червня, на лівому березі Києва були застосовані екстрені відключення за командою Укренерго. Про це написали у телеграмі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та пресслужба ДТЕК.

«Кияни, зараз є технічні питання в роботі енергосистеми. У Києві (особливо на лівобережній частині) застосовані відключення без графіків», – написав Ткаченко. 

За його словами, роботи з налагодження мереж тривають максимально оперативно.

У ДТЕК закликали ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему.

ОНОВЛЕНО. Згодом ДТЕК повідомив, що на Лівому березі Києва екстрені відключення скасовані: "Якщо у вашій оселі до сих пір відсутнє світло, можливо сталась локальна аварія".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies