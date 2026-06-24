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Агентство відновлення розпочало роботи на кількох майданчиках в зоні опалення ДарТЕЦ

Визначено п’ять локацій, де будуть встановлені котельні. 

Агентство відновлення розпочало роботи на кількох майданчиках в зоні опалення ДарТЕЦ
Сергій Сухомлин, Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
Фото: Зоряна Стельмах

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України приступило до будівельних робіт на кількох майданчиках в Києві, де будуть створені резервні джерела теплопостачання. 

Про це LB.ua повідомили в Агентстві відновлення.

“Визначено п’ять локацій, де будуть встановлені котельні. Під кожен такий обєкт вже створено окремий проєкт, обрані земельні ділянки”, — повідомили в Агентстві.

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За даними LB.ua, рішення про виділення земельних ділянок під ці проєкти вже пройшли погодження Київрадою.

"Усі ці об'єкти будуть обладнані антишахедним захистом другого рівня. Обладнання для котельних вже законтрактоване. З 22 червня стартували будівельні роботи на кількох майданчиках з переліку", - повідомив замовник робіт.

Як ми писали раніше, Агентство відновлення під керівництвом Сергія Сухомлина бере на себе частину робіт по підготовці столиці до наступного опалювального сезону. Держструктура буде опікуватися створенням резервної схеми теплопостачання для споживачів, які наразі отримують тепло від Дарницької ТЕЦ (частина Дніпровського і Дарницького районів столиці).

"Ми розглянули абсолютно різні речі (для створення резервних джерел), у тому числі використання котелень, які були свого часу знищені чи демонтовані. І будівництво нових блочно-модульних котелень на мережах у захищеному від ударів варіанті", - пояснював раніше Сухомлин. 

Нагадаємо, раніше ТОВ “Єврореконструкція” (власник Дарницької ТЕЦ) повідомляло, що відновлення виробничих потужностей ДарТЕЦ відбувається виключно за кошти самого підприємства

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