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Мінгромад із ДІАМ планують унеможливити скасування містобудівної документації після початку будівельних робіт

Передбачається, що на оскарження дозволів даватимуть до пів року від початку робіт.

Мінгромад із ДІАМ планують унеможливити скасування містобудівної документації після початку будівельних робіт
заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська
Фото: Олександр Задніпряний/Mind

Міністерство розвитку громад та територій спільно з ДІАМ розробляють урядовий законопроєкт, який унеможливить скасування дозвільної документації на виконання будівельних робіт після початку цих робіт. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська на будівельному конгресі в Києві, передає кореспондент LB.ua.

“Зараз будь-яка дозвільна документація на будь-який об'єкт будівництва може бути скасована, навіть після прийняття об'єкта в експлуатацію. Іноді це доходить до абсурду. Інвестиційний проєкт, в складі якого є цей дозвільний документ, повинен бути убезпеченим від таких сюрпризів, які, на жаль, мають місце”, – зауважила заступниця міністра.

Козловська пояснила, що йдеться про дві основні складові: застосування містобудівних умов і обмежень (МУО) і дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт. За словами чиновниці, наразі скасування цих дозвільних документів можливе на всіх етапах робіт, а так не має бути. 

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“Ми розробляємо зміну законодавства, яка започаткує в Україні практику країн ЄС щодо терміну оскарження того чи іншого документу”, – сказала заступниця міністра і припустила, що таким терміном може бути пів року. 

“Якщо за цей термін від дати початку реалізації проєкту документ не скасовано, то, відповідно, в подальшому він не може бути скасований”, – пояснила Козловська. 

Необхідність такого нововведення чиновниця пояснила тим, що в нинішній ситуації інвестори проєкту лишаються незахищеними від зовнішнього тиску. “І МУО отримані, всі технічні умови є, і компанія прозора і абсолютно зрозуміла для банку, але будь-яка громадська організація може подати до суду (щодо скасування дозволів) і цим поставити під сумнів цю документацію. Після чого говорити про якість реалізації інвестиційного проєкту вже не приходиться”, – зазначила Наталія Козловська.

За словами заступниці міністра, за ці ініціативи вони “вже отримали відповідний публічний хейт”. “Станом на зараз ця ідея напрацьовується спільно з ДІАМ всередині міністерства з залученням бізнесу. Ми очікуємо, що це буде урядовий законопроєкт”, – анонсувала Наталія Козловська.

Нагадаємо, в травні міністерство розвитку громад і територій вже частково змінило правила отримання містобудівної документації, дозволивши забудовникам отримувати МУО в центральному органі влади, ДІАМ, замість органу державного архітектурно-будівельного контролю в місцевому органі влади. 

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