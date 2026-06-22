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На Київщині унаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще двоє травмовані

Обставини та причини ДТП встановлюються, розслідування триває.

На Київщині унаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще двоє травмовані
ДТП у Київській області
Фото: Нацполіція Київської області

У Бориспільському районі Київської області внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Аварія сталася на автодорозі Бориспіль – Дніпро поблизу села Рогозів за участю двох легкових автомобілів.

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За попередніми даними, 70-річний водій автомобіля Renault Sandero під час виконання маневру обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan Altima.

Унаслідок зіткнення водій Renault Sandero та дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima загинули на місці події. Ще одна пасажирка Renault Sandero, 69 років, померла в лікарні від отриманих травм.

Також травм зазнали 35-річний водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero. Обох постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Обставини та причини ДТП встановлюються.

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