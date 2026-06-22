Один з підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті реабілітаційного центру

П’ятьом людям повідомили про підозру в заволодінні коштами, виділеними на ремонт у Всеукраїнському лікувально-реабілітаційному центрі «Циблі». За попередніми оцінками, держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.

За інформацією слідчих, у 2024 році організатор схеми спільно з посадовцями державних і приватних підприємств налагодив механізм привласнення коштів під час будівництва й ремонту в центрі, де проходять лікування та реабілітацію ветерани. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Кошти, ймовірно, розкрадали під час встановлення огорожі, капітального ремонту покрівлі корпусу та модернізації тепло- і водопровідних мереж. Для цього вносили недостовірні відомості про вартість матеріалів, обсяги робіт, використання техніки та кількість працівників.

«У такий спосіб вартість робіт штучно завищували, а надмірно сплачені бюджетні кошти виводили та легалізовували через підконтрольні структури», – йдеться у повідомленні.

Організатором схеми слідство вважає директора державного підприємства. Він фіктивно влаштував двох інших підозрюваних для надання їм бронювання.

Інші підозрювані – екскерівник медзакладу, голова приватного товариства, ФОП і експосадовець підприємства, що працювало на підряді. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізацію незаконно набутого майна, а організатору схеми – ще й перешкоджання законній діяльності Збройних Сил.