«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
ГоловнаЗдоров'я

9–10 тисяч кроків на день можуть компенсувати шкоду від тривалого сидіння — дослідження

Щоденна ходьба в межах 9–10 тисяч кроків може суттєво знизити ризики для здоров’я, пов’язані з малорухливим способом життя. 

Зокрема, такий рівень фізичної активності зменшує ризик серцево-судинних захворювань на 21%, а ризик передчасної смерті — на 39%.

Про це йдеться у дослідженні міжнародної групи науковців, опублікованому в журналі British Journal of Sports Medicine, пише Science Alert.

9–10 тисяч кроків на день можуть компенсувати шкоду від тривалого сидіння — дослідження
Чоловік на пробіжці під час заходу сонця у Редкліффі, Квінсленд, Австралія
Фото: EPA/UPG

Дослідники проаналізували дані 72 174 учасників британського біобанку UK Biobank. Волонтери носили акселерометри на зап’ястях протягом семи днів, що дозволило оцінити їхню фізичну активність та кількість часу, проведеного в сидячому положенні.

Медіанний час малорухливого способу життя серед учасників становив 10,6 години на день. Попри це, вчені встановили, що чим більше кроків людина проходила щодня, тим нижчими були ризики серцево-судинних захворювань та передчасної смерті — незалежно від того, скільки часу вона проводила сидячи.

За словами науковця з громадського здоров’я Сіднейського університету Метью Ахмаді, результати дослідження не означають, що тривале сидіння не шкодить здоров’ю, однак свідчать про важливість будь-якої фізичної активності.

«Будь-який рух має значення, і люди можуть і повинні намагатися компенсувати наслідки неминучого сидячого часу для здоров’я, збільшуючи щоденну кількість кроків», — наголосив дослідник.

Науковці також з’ясували, що приблизно половину позитивного ефекту можна отримати вже за 4–4,5 тисячі кроків на день. Навіть перевищення позначки у 2 200 кроків було пов’язане зі зниженням ризику смертності та серцево-судинних захворювань.

Автори дослідження наголошують, що хоча оптимальним показником є 9–10 тисяч кроків на день, будь-яке збільшення рухової активності приносить користь для здоров’я.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies