Про це йдеться у дослідженні міжнародної групи науковців, опублікованому в журналі British Journal of Sports Medicine, пише Science Alert.

Зокрема, такий рівень фізичної активності зменшує ризик серцево-судинних захворювань на 21%, а ризик передчасної смерті — на 39%.

Щоденна ходьба в межах 9–10 тисяч кроків може суттєво знизити ризики для здоров’я, пов’язані з малорухливим способом життя.

Чоловік на пробіжці під час заходу сонця у Редкліффі, Квінсленд, Австралія

Дослідники проаналізували дані 72 174 учасників британського біобанку UK Biobank. Волонтери носили акселерометри на зап’ястях протягом семи днів, що дозволило оцінити їхню фізичну активність та кількість часу, проведеного в сидячому положенні.

Медіанний час малорухливого способу життя серед учасників становив 10,6 години на день. Попри це, вчені встановили, що чим більше кроків людина проходила щодня, тим нижчими були ризики серцево-судинних захворювань та передчасної смерті — незалежно від того, скільки часу вона проводила сидячи.

За словами науковця з громадського здоров’я Сіднейського університету Метью Ахмаді, результати дослідження не означають, що тривале сидіння не шкодить здоров’ю, однак свідчать про важливість будь-якої фізичної активності.

«Будь-який рух має значення, і люди можуть і повинні намагатися компенсувати наслідки неминучого сидячого часу для здоров’я, збільшуючи щоденну кількість кроків», — наголосив дослідник.

Науковці також з’ясували, що приблизно половину позитивного ефекту можна отримати вже за 4–4,5 тисячі кроків на день. Навіть перевищення позначки у 2 200 кроків було пов’язане зі зниженням ризику смертності та серцево-судинних захворювань.

Автори дослідження наголошують, що хоча оптимальним показником є 9–10 тисяч кроків на день, будь-яке збільшення рухової активності приносить користь для здоров’я.