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70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак

Національна служба здоров’я є потерпілою стороною у більшості справ із 70 обшуками в медзакладах по країні. Обшуки трапилися весною 2026 року. 

70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Обшуки в медзакладах
Фото: Національна поліція

НСЗУ співпрацює з правоохоронними органами.

Про це розповіла в розмові з LB.ua голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

“Немає серед випадків обшуків, які тоді прозвучали, вирваних з контексту або незрозумілих надавачів, для яких це була несвідома помилка – принаймні з того, що мені відомо”, – сказала голова НСЗУ.

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Вона дала три приклади без називання медзакладів та імен: 

“Перше - ФОП, впродовж трьох років отримувала кошти за декларації неіснуючих пацієнтів. Це про виживання, про доступ пацієнтів, про що це? 

Друге - про паліативну допомогу, приватний надавач. Це не про виживання клініки, а про організовану схему, де вносили послуги, які не надавали пацієнтам. 

Третій – історія ШВЛ, де кожному пацієнту в комунальному секторі надавач, який госпіталізовувся, вводив дорожчі інтервенції, щоб здорожчити випадок”. 

В третьому випадку мова йде про те, що за документами практично всіх госпіталізованих пацієнтів буцімто клали під апарати штучної вентиляції легень.

За словами Наталії Гусак, керівник третього медзакладу казав, що “хотів розвитку закладу”: “Показувалось, скільки ремонтів, що ці гроші не виносили. Але цей розвиток закладу з перших днів трансформації мав би взяти на себе засновник. І якщо він дбає про людей, які живуть в громаді, хоче свою сильну лікарню, то має чесно сказати, що ми готові сформувати пул грошей на розвиток з місцевого бюджету, а не підставляти весь колектив, керівника закладу, щоб утримувати цю лікарню”.

Голова НСЗУ додає, що 90% кейсів, які служба пропрацьовує з правоохоронними органами – це “організована історія про те, як отримати більше коштів”: "Не проблема в усій системі, це проблема окремих надавачів. І коли вона виходять не з позиції договору з НСЗУ, тоді наші повноваження завершуються, починаються повноваження правоохоронних органів".

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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