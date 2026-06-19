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НСЗУ пояснила, чому не “впускають” нові лікарні, які хочуть мати реабілітацію за держкошт

Національна служба здоров’я не дає державних контрактів тим медичним закладам, які хочуть долучитися до держфінансування по реабілітації, але не є частиною спроможної мережі, визначної МОЗом.

НСЗУ пояснила, чому не “впускають” нові лікарні, які хочуть мати реабілітацію за держкошт
Фото: facebook/Наталія Гусак

НСЗУ по стаціонарній реабілітації не контрактує тих, які не мали договору минулого року, або не є частиною спроможної мережі медзакладів, затвердженої МОЗом.

Причина, за словами голови служби Наталії Гусак – у браці фахівців за окремими напрямками.

“Бачимо недостатньо фахівців за окремими напрямками, щоб сформувати сильні мультидисциплінарні команди. Маємо сформувати політику так, щоб не розпорошувати ці команди на різні заклади, для нас важливо забезпечити територіальну доступність”, – озвучила позицію НСЗУ Наталія Гусак.

За її словами, територіальну доступність наразі можна накласти на мережу закладів, затверджену МОЗом: “Ми готові рухатися поетапно і забезпечити спочатку послугами стаціонарної амбулаторної реабілітації, наприклад, в кластерних-надкластерних медзакладах, потім йти в загальні [колишні районні лікарні зазвичай], а потім дивитися, як ми можемо ще забезпечити цю послугу за іншими закладами. Тому це не про суто приватний сектор”.

Повний перелік медзакладів спроможної мережі є тут. 


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