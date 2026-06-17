Хірург щось вирізав зі шкіри чи луснуло саме: коли слід відправляти тканини на гістологію, щоб перевірити на онко

Часто люди навіть не звертають уваги на нові утворення на шкірі. А їх слід показати лікарю — можливо, доведеться видалити й відправити на гістологічне дослідження. Воно дозволяє точно визначити, чи доброякісне утворення, чи може стати небезпечним, чи це, наприклад, рак. Докладно про це LB.ua розпитав хірургиню медичної мережі «Добробут» Ярину Романенко.

У поясненнях вказано, що є недооблік багатьох онкопацієнтів через воєнні дії, міграцію, особливо в областях, де є тимчасова окупація Росією територій (Луганська, Донецька, Запорізька й Херсонська).

За даними Національного канцер-реєстру , у 2023 році в Україні виявили 122 842 захворювання на злоякісні новоутворення — 58 670 у чоловіків і 64 172 у жінок (даних за 2024 рік ще немає).

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Фото: facebook/Ярина Романенко Ярина Романенко

З чого почати огляд: перший лікар — дерматолог

Будь-які утворення, які бачимо на шкірі, насамперед повинні бути оглянуті дерматологом, пояснює Ярина Романенко. Саме дерматологи займаються шкірними проблемами і мають спеціальний інструмент — дерматоскоп.

Це наче мікроскоп, який дозволяє роздивитись утворення під збільшеним склом та оцінити, з яких тканин воно складається. Але навіть дерматоскоп не дає стовідсоткової гарантії, що це доброякісне чи злоякісне утворення.

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Тому після огляду дерматолог визначає план дій. Якщо проблему можна вирішити ліками або через маленькі втручання, так звані мініінвазивні, він може зробити це сам.

«Якщо ж потрібно глибше видалення — у межах здорових тканин, глибше за шар дерми, — лікар скеровує до хірурга. А коли є підозра, що утворення пов’язане з кістковим каркасом, направляє до травматолога», — говорить Романенко.

Які обстеження можуть призначити

За словами хірургині, усе залежить від вигляду утворення. Якщо воно схоже на мозоль або бородавку, дерматолог може взяти поверхневий зішкріб, щоб перевірити, чи є інфекція — грибкова, бактеріальна чи вірусна.

Якщо під незміненою шкірою помітна випуклість, пацієнта можуть направити на УЗД, МРТ чи КТ — залежно від глибини та місця розташування.

Та основним і найточнішим методом діагностики лишається гістологія.

Фото: pexels Огляд у дерматолога

Що таке гістологічне дослідження

«Щоб відправити зразок на гістологічне дослідження, спершу потрібно зробити біопсію», — пояснює хірургиня Ярина Романенко. Для біопсії лікар забирає змінені тканини – частину або й все утворення.

Після того, як матеріал висікають, його поміщають у стерильну баночку, заповнену спеціальною рідиною. Вона «консервує» тканину, не дає їй розпадатися й допомагає зберегти цілісність для подальшого дослідження.

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«Гістологія — наступний етап, — додає лікарка. — Гістологічне дослідження дозволяє простежити динаміку росту пухлини, а також зміни як наслідок проведеного лікування. За допомогою гістології можна визначити забарвлення, консистенцію та щільність, порушення структури матеріалу та тканини. Матеріал досліджує лікар-гістолог. Він обробляє тканину: просушує, заливає воском, готує зрізи й розглядає їх під мікроскопом на клітинному рівні».

За результатами гістолог може встановити, чи це:

запальне утворення;

доброякісний ріст клітин чи злоякісний, атиповий, процес.

Може встановити або підтвердити діагноз, а також визначити стадію захворювання.

Гістологічні дослідження теж бувають різними. Романенко пояснює, що є:

звичайна гістологія — коли зразок розглядають під мікроскопом;

імуногістохімія — коли вивчають уже не клітинний, а хімічний склад тканини;

цитологічне дослідження — коли для аналізу беруть не шматочок тканини, а рідину. Її спеціально обробляють, розподіляють клітини, і гістолог так само досліджує їх під мікроскопом.

Фото: college.mayo.edu Проведення гістологічного дослідження

Як збирають матеріал на дослідження

«За протоколами, які діють в Україні і за європейськими стандартами, будь-який матеріал, який лікар видаляє з тіла пацієнта, повинен бути відправлений на гістологічне дослідження», — каже Романенко.

Вона пояснює, що навіть коли лікар візуально впевнений, що утворення доброякісне — скажімо, дерматофіброма чи стрижневий мозоль — він зобов’язаний пояснити пацієнту необхідність гістології.

У державних та комунальних закладах, за її словами, гістологічне дослідження безкоштовне і матеріал повинен бути скерований на аналіз без винятків.

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Хірургиня пояснює, що лікар може самостійно визначити, чи утворення доброякісне або злоякісне без додаткових методів, але це буде суто його думка. Він може орієнтуватися на зовнішні клінічні ознаки, симптоми чи анамнез, але це не дає 100 % гарантії.

Існують ситуації, коли дослідження є не просто рекомендованим, а обов’язковим, особливо якщо є підозра на злоякісний процес — у такому випадку лікар має наполягати на гістології.

На гістологію можна відправити будь-яке утворення, але робити це треба правильно.

«Не можна відправляти лише частину, — наголошує лікарка. — Є види раку, які ростуть лише у певній частині вузла. Якщо взяти не весь, можна пропустити злоякісний процес».

Тому матеріал забирають у межах здорових тканин — тобто з невеликим «запасом». Це допомагає переконатися, що патологічні клітини не залишилися в тілі.

Якщо гістолог бачить, що в краях видаленого матеріалу все ще є патологічні зміни, операцію повторюють, а пацієнта скеровують до онколога.

Фото: medicalplaza.ua

Як довго чекати результатів

Зазвичай результат гістологічного дослідження готовий за 5–10 днів. Тривалість залежить від навантаження лабораторії та технічного оснащення.

«Матеріал проходить кілька етапів підготовки — фіксацію, зневоднення, заливку у віск, нарізання зрізів. Лише після цього його досліджують під мікроскопом», — пояснює лікарка.

У разі підозри на рак під час операції можуть зробити експрес-гістологію — коли матеріал одразу оглядає гістолог під мікроскопом і дає попереднє заключення.

Що робити після результатів

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Якщо утворення виявилося доброякісним — наприклад, мозоль чи ліпома («жировик»), — після видалення роблять перев’язки, знімають шви через 10–14 днів, і на цьому лікування завершується.

«Якщо ж гістологія показує злоякісний процес, ми обов’язково повторно запрошуємо пацієнта, робимо додаткове висічення у межах здорових тканин і направляємо його до клінічного онколога. Там визначають подальше лікування», — зазначає Романенко.

Що каже НСЗУ

Ще восени 2025 року ми просили коментар у Національної служби здоров’я України щодо того, коли конкретно мають скеровувати пацієнтів на гістологічне дослідження, аби це покривала держава. Відповідей ми не отримували на це питання упродовж усіх наступних місяців. І знову його поставили під час інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак у червні 2026 року.

Де можна почитати правила, коли і який лікар може скерувати пацієнта на гістологічне дослідження? Чи можемо ми це чітко уже сказати?

“Я буду недостатньо чесною, якщо скажу, що точно можемо. Велику кількість медичних послуг ми ще виписуємо. Особливо проактивно це йде в онкології”, – відповіла на це голова НСЗУ. І додала, що спільно з онкологами в служби є найбільш конструктивна співпраця, і вони спільно пропрацьовують маршрути пацієнтів та їхніх шлях по медичній системі.

Повну розмову з головою НСЗУ читайте уже наступного тижня.