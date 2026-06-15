Заправки, школи, ЦНАПи, театри і не тільки: оновили список, який у 2026 році перевірять на доступність для людей

Мінрозвитку розширило перелік типів об’єктів, які будуть моніторити на доступність для людей у 2026 році.

Основним нововведенням у щорічному моніторингу ступеня безбар’єрності у 2026 році є зокрема обстеження багатоквартнирних житлових будівель, готелів, ресторанів, АЗС та інших об’єктів бізнесу, що надають послуги населенню.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад.

Це оцінка про доступність середовища для всіх людей, особливо з інвалідністю, сімей з дітьми, людей старшого віку та інших маломобільних груп.Цьогоріч Мінрозвитку спільно з громадськими організаціями, що представляють інтереси людей з інвалідністю, розширило перелік типів об’єктів для моніторингу.

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Повний перелік моніторингу 2026 року:

Громадські будівлі

заклади охорони здоров’я (зокрема реабілітаційні відділення);

заклади освіти – дошкільної освіти, середньої, професійної та професійно-технічної освіти; вищої;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центри зайнятості;

ветеранські простори;

будівлі надавачів соціальних послуг та соцзахисту;

Реклама заклади культури – кінотеатри, театри, бібліотеки, музеї, будинки культури;

об’єкти спортивної інфраструктури – стадіони, спорткомплекси тощо;

молодіжні простори та центри;

центри життєстійкості;

центри ментального здоров’я.

Житлові будівлі

багатоквартирні житлові будинки;

будівлі для тимчасового проживання ВПО та евакуйованих людей – модульні містечка, гуртожитки тощо;

готелі.

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Будівлі і споруди сфери послуг

банки;

поштові відділення;

супермаркети та магазини;

кафе, ресторани;

АЗС;

аптеки;

заклади догляду та краси;

торгово-розважальні центри (ТРЦ).

Об’єкти транспортної інфраструктури

Реклама автовокзали;

автостанції;

залізничні вокзали;

залізничні станції.

Вулиці та дороги

вулиці, що входять до проєктів «безбар’єрні маршрути» у населених пунктах;

вулиці, що ведуть до закладів охорони здоров’я;вулиці, що ведуть до закладів освіти;

дороги державного значення, що проходять через населені пункти.

Зупинки громадського транспорту

зупинки (автобус, тролейбус, маршрутне таксі);

зупинки трамваю.

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Об’єкти благоустрою:

площі;

парки та сквери;

ботанічні сади;

зоопарки;

дитячі майданчики (зокрема інклюзивні).

Моніторинг проводитимуть з 1 червня до 31 серпня у всіх громадах, окрім тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або у яких тривають бойові дії.

«Результати моніторингу формують основу для ухвалення рішень щодо розвитку безбар’єрних маршрутів, модернізації громадських просторів та підвищення доступності послуг для людей. Ключову роль у цьому процесі відіграють громади — від їхньої активності та готовності працювати з результатами моніторингу залежатимуть темпи створення безбар’єрного простору в Україні. Результати обстежень відображаються на Інтерактивній Мапі безбар’єрності,. Сьогодні на мапі вже понад 70 тисяч об’єктів за результатами минулорічного моніторингу та понад 2 тисячі локацій безбар’єрних маршрутів», — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Усі відповідні об’єкти мають бути нанесені на Мапу безбар’єрності протягом червня-серпня 2026 року (або актуалізована їхня оцінка ступеня безбар’єрності).



