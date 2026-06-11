Таку цифру під час пресконференції озвучила Оксана Триндей, голова спільноти «Матері дітей, постраждалих від ДТП Україна».

Оксана Триндей сама втратила 14-річну доньку у ДТП – її збив водій на пішохідному переході. І отримав зрештою за це 5 років в‘язниці.

“Добитись більш-менш справедливого покарання – [ув‘язнення] на 5-6 років – це дуже складно, забирає багато сил і енергії і потребує розголосу”, – розповіла вона під час пресконференції, яку спричинила трагедія в Києві.

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5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці загинуло четверо людей. ДТП сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід. Батьки 12-річного підлітка Гриші Глушича, який став одним із чотирьох убитих, добиватимуться змін всієї системи безпеки дорожнього руху в Україні.

Оксана Триндей розповіла, що родина дитини, яка загинула внаслідок ДТП, після поховання не можуть оплакувати дитину, натомість займаються слідством, пошуком свідків, судом: “Часто саме суспільство – прокурори, слідчі, адвокати, юристи – підштовхують потерпілих, що треба домовитись. У нас так було: “Це не спеціально, водій не винен, не візьмете ті гроші, їх візьмуть інші люди, і ви нічого не доб’єтеся”, або часто суспільство реагує: “Дитину не вернеш, а людині життя зіпсуєш”.

Адвокатка родини Надія Чухраєва веде не лише цю справу, але й дві інших, де у ДТП є загиблі діти, зазначила, що суспільство нормалізує порушення правил дорожнього руху. І це проблема: “Бачу це у всіх справах по ДТП – визнавати злочин неумисним”, тобто таким, що не потребує серйозного покарання. Адвокатка також додала, що батьки загиблих у ДТП дітей зараз мають найменше прав у кримінальному провадженні по смерті своїх дітей: “Потерпілий не має права виступити в суді, суд каже - це вас не стосується”.

Родина Григорія Глушича вважає, що смерть їхнього сталася не випадково, а внаслідок слабкого українського законодаства.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Mercedes-Benz C300, який спричинив аварію, перебуває під вартою у медичному закладі. Він заявляє, що нібито знепритомнів під час керування транспортним засобом.