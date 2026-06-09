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Кузін: хантавірусна інфекція в Україні частіше фіксується на прифронтових територіях

Щороку в Україні проводять близько 11 тисяч досліджень для рутинного моніторингу хантавірусної інфекції.

Кузін: хантавірусна інфекція в Україні частіше фіксується на прифронтових територіях
Ігор Кузін
Фото: facebook/Ігор Кузін

Наразі хантавірусна інфекція з нирковим синдромом є більш характерною для прифронтових регіонів, де складніше з дератизацією (боротьбою проти гризунів). 

“В основному ці регіони зараз є так званими ендемічними, де ми реєструємо випадки хантавірусної інфекції”, – сказав “Укрінформу” головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, в Україні є достатньо розгалужена система центрів контролю та профілактики хвороб, які  моніторять як циркуляції гризунів, так і лабораторний супровід випадків, які реєструють у країні.

“Наші лабораторії ще за часів ковіду були переоснащені, сертифіковані, акредитовані. Є спроможність діагностувати хворобу та ухвалювати оперативні рішення щодо тактики лікування пацієнтів”, – уточнив він.

Також Ігор Кузін нагадав, що:

  • хантавірус не є новим патогеном;
  • ризик епідемічного поширення хантавірусної інфекції, саме серотипу Andes, виявленому на круїзному лайнері, низький; 
  • серотип Andes не притаманний ні для європейського регіону, ні для України;
  • хоча загалом хантавіруси циркулюють в багатьох країнах світу, зокрема в Україні;
  • основним переносником цієї групи вірусів є гризуни – не звичайна домова миша, а саме польові гризуни;
  • основний ризик інфікування виникає, коли людина контактує з виділеннями саме польових гризунів – польові, земляні роботи тощо;
  • найчастіше захворювання на хантавірус протікає в легкій або середній формі;
  • на території Європи в середньому реєструють 1-3 тисячі випадків за рік.

“На території ЄС, на території України циркулює хантавірусна інфекція і виникають випадки захворювання серед людей. Це лихоманка з нирковим синдромом. Основним симптомом є підвищення температури, а у випадку, якщо перебіг важкий або середньої важкості, можуть вражатися нирки. В Україні не було зареєстровано летальних випадків серед пацієнтів”, – додав головний санлікар.

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