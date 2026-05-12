До Нідерландів вилетів вже другий евакуаційний рейс з екіпажем лайнера, де стався спалах хантавірусу

Другий нідерландський евакуаційний рейс з пасажирами круїзного лайнера Hondius вилетів з Тенерифе. На борту літака перебуває дев'ятнадцять членів екіпажу, лікар та два епідеміологи.
Після прибуття до Нідерландів у пасажирів візьмуть зразки крові. Усі вони також пройдуть обов'язковий домашній карантин протягом шести тижнів, щоб запобігти передачі будь-якої потенційної інфекції.
Уряд Австралії також організував евакуаційний літак.
На борту все ще залишаються 26 членів екіпажу. Судно вийшло з порту Тенерифе і прямує до Роттердама, де його продезінфікують. За даними судноплавної компанії, ця подорож триватиме близько п'яти днів.
- Судно Hondius перетинало Атлантичний океан з Південної Америки, коли стало очевидно, що кілька пасажирів були інфіковані хантавірусом. Двоє голландських та один німецький пасажир померли. Також позитивний результат тесту отримали американець та французький пасажир .
- Хантавірус – це вірус, який передається гризунами і може спричиняти смертельні респіраторні захворювання.
- Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту Гранаділья-де-Абона на іспанському острові Тенерифе для евакуації пасажирів.