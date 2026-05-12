До Нідерландів вилетів вже другий евакуаційний рейс з екіпажем лайнера, де стався спалах хантавірусу

Судно ж прямує до Роттердама, де його продезінфікують.

Другий нідерландський евакуаційний рейс з пасажирами круїзного лайнера Hondius вилетів з Тенерифе. На борту літака перебуває дев'ятнадцять членів екіпажу, лікар та два епідеміологи.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на NOS.

Після прибуття до Нідерландів у пасажирів візьмуть зразки крові. Усі вони також пройдуть обов'язковий домашній карантин протягом шести тижнів, щоб запобігти передачі будь-якої потенційної інфекції.

Уряд Австралії також організував евакуаційний літак.

На борту все ще залишаються 26 членів екіпажу. Судно вийшло з порту Тенерифе і прямує до Роттердама, де його продезінфікують. За даними судноплавної компанії, ця подорож триватиме близько п'яти днів.