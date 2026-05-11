Зеленський обговорив із Президентом ОАЕ співпрацю у сфері безпеки та енергетики

Також лідери держав обговорили обмін військовополоненими між Україною та РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном.

Про це глава української держави повідомив у соцмережах.

Під час розмови президент Зеленський засудив нещодавні удари з боку Ірану по території ОАЕ та наголосив на необхідності спільних дій для захисту цивільного населення в регіоні Перської затоки, який має важливе глобальне значення.

Окрему увагу сторони приділили питанням безпеки. Глава держави відзначив, що українська експертиза у цій сфері допомагає зміцнювати захист життя, а співпраця між країнами у цьому напрямку продовжуватиметься.

Також Володимир Зеленський подякував ОАЕ за сприяння у поверненні українських громадян із російського полону та висловив сподівання на продовження цієї роботи.

Під час розмови також обговорили спільні проєкти в енергетичній сфері. Українська сторона відзначила, що домовленості з ОАЕ реалізуються на основі взаємності, а Україна отримує необхідну підтримку, зокрема в енергетиці.

Сторони також розглянули перспективи розширення співпраці в інших стратегічних напрямах.