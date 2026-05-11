Сибіга: Андорра і Монако приєдналися до спецтрибуналу проти Росії

Андорра та Монако приєдналися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу за злочини РФ в Україні.
Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.
"Україна вдячна Андоррі та Монако, які повідомили про намір приєднатися до розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – повідомляє глава української дипломатії.
Сибіга наголосив, що Україна високо цінує принципову позицію та солідарність, продемонстровані на підтримку міжнародного права та правосуддя.
- Раніше повідомлялось, що Франція, Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.