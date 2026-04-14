Ще дві країни приєднались до угоди для створення Спецтрибуналу щодо російських злочинів

Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Таким чином, досягнуто необхідної кількості — 17 держав-членів Ради Європи — для винесення угоди на голосування у травні.

"Минуло менше року з того часу, як ми дали зелене світло Трибуналу 9 травня 2025 року, коли зібрали міністрів закордонних справ країн Європи у Львові. І тепер ми підготували всі правові кроки для початку роботи Трибуналу. Ми продовжуватимемо збирати підписи країн для приєднання — як у рамках Ради Європи, так і поза нею, на всіх континентах і в усіх регіонах", - заявив Сибіга.