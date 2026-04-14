ЧЕСНО проаналізував декларації нардепів, які мають підозри хабарництві, зловживанні впливом, незаконному збагаченні, розкраданні тощо. Розповідаємо, хто й що нове придбав, як судова тяганина вплинула на майнове становище депутатів і хто платив багатомільйонні застави зі своєї кишені, а хто збирав гроші в підписників.

І поки тривають судові процеси, депутати зберігають мандати, здебільшого можуть ходити в Раду та голосувати (якщо не перебувають у СІЗО), а також отримують зарплату. Часом купують нові прикраси з діамантами, автівки та навіть житло за кордоном.

Якісь справи тягнуться ще з 2020-го, деякі, як у випадку з депутатом “Довіри” Борисом Приходьком, навіть з 2014-го. Водночас лише за минулий рік і початок цього нові підозри отримали аж 15 парламентарів.

У Верховній Раді наразі працюють 50 депутатів, які мають підозри в кримінальних злочинах — щодо них ще триває слідство або судовий розгляд. Більшість (33) отримала підозри від НАБУ, але є також і ті, чиї можливі правопорушення розслідує ДБР, Офіс Генпрокурора чи навіть СБУ.

Нардепи з підозрами за рік сумарно заробили понад два мільярди гривень, а дехто встиг придбати нерухомість за кордоном і нові коштовності. Водночас підозрюваним довелося витратити десятки мільйонів гривень із накопичень, щоб вийти з-під варти під заставу. Про це народні обранці розповіли в своїх деклараціях за минулий рік.

Фото: "ЧЕСНО" Нардепи з підозрами

Автівки, Van Cleef і дім у Франції

Разом у деклараціях депутатів із підозрами за останній рік зʼявилося три квартири, сім будинків, 70 земельних ділянок, 14 автівок та один гараж. Йдеться не лише про купівлю нового майна депутатом чи членами його родини, але також про оренду чи іншу форму користування.

Так у дружини нардепа з “Батьківщини” Костянтина Бондарєва, якого підозрюють в незаконному переправленні осіб через кордон, наприкінці року у власності зʼявився будинок і ділянка у Франції.

Скриншот декларації нардепа Костянтина Бондарєва

У власності депутатки Анни Скороход, яка пройшла до парламенту від “Слуги народу”, а наразі входить до групи “Партія “За майбутнє”, і яка за даними НАБУ вимагала хабар у 250 тисяч доларів за вплив на санкції РНБО, зʼявилася квартира у Вишгороді. Зазначимо, що в попередніх деклараціях Скороход ця ж квартира зазначалася в обʼєктах незавершеного будівництва.

Тим часом один із пʼяти фігурантів справи про купівлю голосів в Раді “слуга” Ігор Негулевський задекларував будинок площею 798 кв. м, який він орендує в Козині на Київщині.

Його однопартієць, який також проходить у цій справі, Євген Пивоваров додав у цьогорічну декларацію дві квартири, якими користуються члени його родини.

Фото: "ЧЕСНО" Майно депутатів з підозрами

Тим часом лідер “Євросолідарності” та п'ятий президент України Петро Порошенко має офіційну підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (так званих ДНР/ЛНР) через незаконне постачання вугілля з окупованого Донбасу, крім уже звичних мільярдних статків і предметів розкоші задекларував дві нові земельні ділянки, а ще дрон-обприскувач за 335 тисяч гривень.

Нові земельні ділянки декларували й інші депутати: Олександр Фельдман (має підозру в недостовірному декларуванні з 2024 року), Владіслав Поляк (підозрюється у кнопкодавстві), вже згаданий Костянтин Бондарєв та Людмила Марченко (недавно засуджена до двох років позбавлення волі за махінації з системою “Шлях”).

52 нові земельні ділянки зʼявилися в декларації вже колишньої депутатки Ірини Кормишкіної, чоловік якої Юрій Кормишкін агробізнесмен. Минулого року подружжя пішло на угоду зі слідством і визнало провину в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні 20 млн грн та годинника з діамантами. У свіжій декларації Кормишкіної тим часом зʼявилася нова дорогоцінна прикраса — ланцюжок Van Cleef за 400 тис. грн.

Кілька депутатів задекларували орендовані авто, зокрема Костянтин Бондарєв (Lexus), Юрій Кісєль (два авто Lexus, якими користувалася дружина, і Toyota Land Cruiser, яку орендував він сам), Олександр Юрченко та Сергій Кузьміних.

“Слуга” Михайло Лаба, який має підозру в одержанні хабарів, задекларував нову Audi 2022 року у власності дружини.

Колишній “слуга”, а нині позафракційний Гео Лерос, щодо якого з 2021 року відкрита справа за хуліганство, придбав авто Lancia 1987-го року. Водночас з декларації Лероса зник двигун і коробка передач від Porsche.

Інший колишній “слуга”, а наразі член депутатської групи "Відновлення України" Микола Тищенко, справа якого щодо побиття військового в Дніпрі перебуває в суді, схоже, продав свій Mercedes-Benz S400, адже автівка більше не відображається в декларації нардепа.

А в Костянтина Бондарєва поменшало коней. В декларації нардепа за 2024 рік було десять тварин, зокрема чотири — у власності самого Бондарєва, тоді як у свіжій декларації — залишилися лише шість коней дружини.

Не зарплатою єдиною

Серед підозрюваних депутатів найбільші доходи за рік задекларував, цілком очікувано, Петро Порошенко разом з дружиною — 4 млрд грн, з яких лише 800 тис. грн — депутатська зарплата. Решта — проценти, дивіденди й погашення облігацій. А ще Порошенко задекларував подарунок у негрошовій формі для дружини Марини на майже мільярд гривень (988 716 351 грн, якщо бути точними).

Чималі доходи за рік показав і Костянтин Бондарєв — 38 млн грн, з яких лише 3,3 млн грн гроші самого депутата, а решта — заробіток дружини (переважно від надання майна в оренду). 50 млн доходів вказала Ірина Кормишкіна разом із чоловіком. 10 млн — в декларації “слуги” Юрія Кісєля, з яких зароблених ним коштів лише трохи менше за мільйон (депутатська зарплата й пенсія).

Фото: "ЧЕСНО" Заробіток депутатів з підозрами

Зазначимо, що більшість депутатів із підозрами продовжують ходити в Раду, а отже й отримувати зарплату. Натомість позбавляють виплат парламентарів-прогульників і тих, хто перебуває в СІЗО. Згідно з деклараціями, не отримали жодної гривні з бюджету депутати-втікачі: Артем Дмитрук (справа про держзраду), Ярослав Дубневич (про розкрадання газу) та Сергій Шахов (підозра через недостовірне декларування на 88 млн грн). Усі троє перебувають в офіційному розшуку, але попри це вчасно подали декларації.

Декларацію надіслав і “слуга”-втікач Олександр Куницький, який понад рік переховується за кордоном, хоч і не має офіційної підозри. Згідно з нею, зарплату в парламенті за останній рік він також не отримував. У нього з’явилася квартира в Канаді площею 43 кв. м. Нардеп вказав, що користується цим житлом із жовтня 2024-го — якраз відтоді, коли він виїхав з України нібито у відрядження до США. Однак в декларації за 2024 рік це помешкання Куницький чомусь не згадував.

Не подали декларації депутати, які перебувають у СІЗО — колишні “слуги” Олександр Дубінський та Євгеній Шевченко, а також обранці від вже забороненої ОПЗЖ — Нестор Шуфрич й Олександр Пономарьов. Не зробив цього і нещодавно засуджений Анатолій Гунько (“ексслуга”), а також нардеп-утікач Андрій Одарченко, який лише цієї осені втратив мандат. А от інший представник ОПЗЖ Федір Христенко, якого нещодавно засудили за держзраду, що послугувало підставою для втрати депутатських повноважень, декларацію надіслав.

Неприємні витрати

Декому з депутатів довелося задекларувати гроші на заставу, внесені щоб вийти з-під арешту самим чи врятувати від СІЗО своїх однопартійців. За 2025-й і початок 2026-го під заставу вийшли загалом девʼятеро парламентарів, сплативши державі сумарно 230 мільйонів гривень.

Так багатомільйонні застави було внесено за фігурантів справи про купівлю голосів у Раді, де підозрюваними проходять пʼятеро “слуг”. Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в НАБУ заявили про викриття схеми, учасники якої отримували від двох до 20 тисяч доларів за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів.

Суд визначив такі застави: 40 млн — для Юрія Кісєля, 30 млн — Ігореві Негулевському, по 20 млн — Михайлові Лабі та Євгену Пивоварову, та 16,6 млн — для Ольги Савченко.

За даними медіа, Негулевський і Лаба частково внесли кошти самі, а решту — адвокати, деякі фізичні особи та приватний бізнес, зокрема компанія, що раніше оплачувала заставу за скандального голову Одеського ТЦК та СП Борисова.

Негулевський зокрема вніс 2,9 млн грн застави за себе. Відповідну витрату він задекларував ще 2 січня. Також дав пів мільйона за свого колегу Михайла Лабу. Згідно з декларацією, депутат має збереження у валюті: 250 тисяч доларів та 44 тисячі євро.

Заступник голови фракції “Слуга народу” і голова комітету з питань транспорту Юрій Кісєль теж частково сам платив свою заставу. В січні він задекларував внесення загалом восьми мільйонів на рахунок Вищого антикорупційного суду. Нардеп має понад 560 тисяч євро і 270 тисяч доларів заощаджень.

За Савченко й Пивоварова заставу вносили інші особи.

Натомість лідерці “Батьківщини” Юлії Тимошенко кошти на заставу довелося збирати. Суд призначив їй 33 млн грн у справі про купівлю голосів депутатів Ради. При особистих збереженнях депутатки в 4,8 млн доларів, заставу за неї внесли загалом дев’ятеро осіб. Частину коштів — 5 млн — вклав її однопартієць уже згадуваний Костянтин Бондарєв, про що він теж вказав у декларації. Самого Бондарєва після вручення підозри ще на початку минулого року суд відпустив без застави під особисте зобовʼязання.

Вийшов під заставу у 36 млн і нардеп Віктор Бондар, звинувачуваний НАБУ в заволодінні коштів Укрзалізниці на 140 млн грн. Згідно з декларацією, Бондар теж не бідна людина — має 680 тис. доларів і 230 тис. євро.

Для “слуги” Олексія Кузнєцова, підозрюваного в корупції на закупівлі РЕБ і дронів, застава становила 30 млн грн. Невідомо, хто вносив кошти за нардепа, але його особистих накопичень у свіжій декларації вказано на 143 тис. грн.

Відчутно меншою була застава для депутатки Анни Скороход — 3 млн грн, які, за словами її адвоката, внесли "треті особи". Хто саме — він не уточнив. Сама ж Скороход у суді казала, що не має таких грошей. У її декларації лише 11 тис. грн збережень.

Фото: "ЧЕСНО" Застави у кримінальних провадженнях проти нардепів

Не має грошей на заставу й підозрюваний у держзраді нардеп Олександр Дубінський. Він навіть оголосив збір для цього в своєму телеграм-каналі й нагадує про це буквально під кожним дописом.

Фото: "ЧЕСНО" Скрин з соцмереж Дубінського

За словами Дубінського, застава в 33 млн для нього “непідйомна”. Водночас у декларації за 2021 рік, ще до того як потрапити в СІЗО, Дубінський вказував сумарно майже 500 тисяч накопичень у валюті та 10 годинників елітних брендів.

Нагадаємо, Дубінському, який з кінця 2023 року перебуває в слідчому ізоляторі, у січні 2026-го суд вперше дозволив вийти на волю в разі внесення застави.

***

Попри кримінальні підозри, народні депутати продовжують залишатися активними учасниками політичного процесу: зберігають мандати, отримують доходи і нарощують активи. Як бачимо, що сам факт підозри або тривалі судові процеси практично не обмежують їхню політичну діяльність чи фінансові можливості.

Разом із тим кримінальні провадження мають і відчутний фінансовий вимір: лише за минулий рік та початок 2026-го депутати сплатили близько 230 млн грн застав, інколи з власних коштів, а інколи — за підтримки третіх осіб або донорів. Це демонструє парадоксальну ситуацію: з одного боку — значні статки й нові придбання, з іншого — необхідність витрачати десятки мільйонів для уникнення запобіжних заходів, що підкреслює глибину проблеми відповідальності у вищих ешелонах влади.

Нагадаємо, згідно з Кримінальним кодексом, наявність підозри чи проведення будь-яких процесуальних дій щодо особи не робить людину винною, допоки її провину не буде доведено в суді.



