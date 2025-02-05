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Суд обрав запобіжний захід нардепу Бондарєву, якого підозрюють у організації незаконного перетину кордону

Клопотання прокурора про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави на 100 мільйонів гривень відхилили. 

Суд обрав запобіжний захід нардепу Бондарєву, якого підозрюють у організації незаконного перетину кордону
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Костянтину Бондарєву у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон під виглядом "водіїв".

Про це пише "Суспільне".

Суд відхилив клопотання прокурора про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави на 100 мільйонів гривень.

Нардеп під час засідання заперечив, що допомагав знайомим перетинати кордон після початку повномасштабного вторгнення і назвав це "безвідповідальною брехнею".

"Я точно не мав ніяких намірів когось переправляти. І те, що прокурори кажуть, що начебто я створював умови, що 23 людини за три роки перетинали кордон. Ви що жартуєте, чи що? Тобто це народний депутат займається таким? Ну, можливо, вони по собі міряють", – сказав Бондарєв і додав, що в цій справі можуть бути політичні переслідування.

За словами прокурора, нардеп неодноразово вчиняв службові підроблення та влаштовував незаконний перетин кордону. Він додав, що відомо про 5 фактів перетинання кордону за фактом листів. Серед тих, хто перетинав кордон з нардепом, обвинувачення назвало власника торгівельного центру, керівника будівельної компанії, заслуженого тренера. 

Прокурор зазначив, що підстава для виїзду була незрозумілою, і люди зі згоди народного депутата разом з ним виїжджали під виглядом водіїв, але вони не були водіями.

Нардеп від Батьківщини Сергій Власенко підписав заяву про взяття Бондарєва на поруки.

  • 18 січня повідомили про підозру народному депутату України ІХ скликання Костянтину Бондарєву в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів. 
  • Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.
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