Суд обрав запобіжний захід нардепу Бондарєву, якого підозрюють у організації незаконного перетину кордону

Клопотання прокурора про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави на 100 мільйонів гривень відхилили.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Костянтину Бондарєву у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон під виглядом "водіїв".

Про це пише "Суспільне".

Суд відхилив клопотання прокурора про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави на 100 мільйонів гривень.

Нардеп під час засідання заперечив, що допомагав знайомим перетинати кордон після початку повномасштабного вторгнення і назвав це "безвідповідальною брехнею".

"Я точно не мав ніяких намірів когось переправляти. І те, що прокурори кажуть, що начебто я створював умови, що 23 людини за три роки перетинали кордон. Ви що жартуєте, чи що? Тобто це народний депутат займається таким? Ну, можливо, вони по собі міряють", – сказав Бондарєв і додав, що в цій справі можуть бути політичні переслідування.

За словами прокурора, нардеп неодноразово вчиняв службові підроблення та влаштовував незаконний перетин кордону. Він додав, що відомо про 5 фактів перетинання кордону за фактом листів. Серед тих, хто перетинав кордон з нардепом, обвинувачення назвало власника торгівельного центру, керівника будівельної компанії, заслуженого тренера.

Прокурор зазначив, що підстава для виїзду була незрозумілою, і люди зі згоди народного депутата разом з ним виїжджали під виглядом водіїв, але вони не були водіями.

Нардеп від Батьківщини Сергій Власенко підписав заяву про взяття Бондарєва на поруки.