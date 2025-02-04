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5 років за гратами отримав чоловік, який у 2022-му очолив на Харківщині окупаційний лісгосп

Суд визнав винним у колабораціонізмі колишнього завідувача одного із секторів Куп’янського лісового господарства.

5 років за гратами отримав чоловік, який у 2022-му очолив на Харківщині окупаційний лісгосп

Директор окупаційного лісгоспу з Харківської області отримав 5 років за гратами, йдеться у пресрелізі ДБР.

За матеріалами розслідування працівників ДБР суд визнав винним у колабораціонізмі колишнього завідувача одного із секторів Куп’янського лісового господарства.

“Коли у 2022 році російські війська захопили Куп’янськ, чоловік погодився стати директором так званого окупаційного лісгоспу”, ‒ зазначили правоохоронці.

Він організовував роботу підлеглих, щоб російські військові могли оперативно укріплювати бліндажі та інші фортифікаційні споруди деревиною з лісгоспу.

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Після звільнення Куп’янська зрадник втік до одного із сіл Харківського району, де намагався пересидіти. ДБР затримало його у жовтні 2022 року.

Торік у грудні стало відомо, що двох працівників філії ДП “Ліси України” підозрюють у замаху на розкрадання деревини дуба на 4,5 млн грн. Слідство встановило, що на Житомирщині підозрювані розробили схему розкрадання деревини дуба шляхом заниження її об’єму та класу якості під час обрахування.

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