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У Полтаві колишній фітнес-тренер сяде на 6 років за образи військових та напад на правоохоронця

Чоловік провокував конфлікти у ТЦК та наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

У Полтаві колишній фітнес-тренер сяде на 6 років за образи військових та напад на правоохоронця
Фото: З відкритих джерел

У Полтаві колишньому фітнес-тренеру суд присудив 6 років за ґратами та конфіскацію половини майна за образи військових та напад на правоохоронця. 

Як повідомив Офіс генпрокурора, чолвоіка визнали винним  у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії рф проти України повторно (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Колишній фітнес-тренер із Полтави
Фото: Офіс генпрокурора
Колишній фітнес-тренер із Полтави

Довели, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ. 

Також 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

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