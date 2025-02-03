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У Києві викрили схему з розкрадання майже 1,5 млн грн на ремонті шкільного укриття

У причетності до схеми підозрюють посадовицю Шевченківської РДА, інженера та підрядника.

У Києві викрили схему з розкрадання майже 1,5 млн грн на ремонті шкільного укриття
Викрили схему відмивання грошей на ремонті шкільного укриття
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві викрили схему з розкрадання майже 1,5 млн грн, виділених на ремонт шкільного укриття. У причетності до схеми підозрюють посадовицю Шевченківської РДА, інженера та підрядника.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.

У 2022 між управлінням освіти Шевченківської РДА та підрядною організацією уклали договір про ремонт захисної споруди цивільного захисту. Підозрювані погодили завищені ціни на роботи та матеріали і згодом підписали акт приймання виконаних робіт. Загальна вартість ремонту укриття в одній зі шкіл Шевченківського району столиці становить майже 4 млн грн.

За рік ремонті роботи були завершені й фірмі–підряднику перерахували усі гроші. Натомість надалі експертиза встановила, що роботи не відповідають будівельним нормам, а їх вартість завищена на майже 1,5 млн грн.

У Києві на ремонті укриття відмили 1,5 млн грн
Фото: Нацполіція
У Києві на ремонті укриття відмили 1,5 млн грн

Встановили, що підрядник змовився із інженером з технічного нагляду та вніс до акту приймання виконаних робіт завищену вартість матеріалів й об’єм робіт, які насправді були виконані неналежним чином.

Інженер з технічного нагляду "не побачив" невідповідності та передав звітні документи керівнику районного управління освіти, яка підписала акт приймання.

Керівнику підрядної організації та інженеру з технагляду повідомили про підозру за фактом службового підроблення та заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 367, ч. 4, 5 ст. 191 КК України). 

Посадовиці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення від посади начальниці управління освіти Шевченківської РДА.

Відповідно до санкції статей, зловмисникам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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