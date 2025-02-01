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Військові, працівники ЗСУ та підприємці нажилися на 5 млн грн на харчах для захисників

Вони привласнювали продукти харчування, які призначалися для Збройних Сил України і заволоділи бюджетними коштами, виділеними на їх придбання.

Військові, працівники ЗСУ та підприємці нажилися на 5 млн грн на харчах для захисників

Судитимуть чотирьох учасників злочинної групи, які заволоділи продуктами харчування для ЗСУ на понад 5 млн грн, повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинної групи за фактами викрадення, привласнення та розтрати військового майна ‒ ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

До злочинної групи входили військовослужбовці, працівники ЗСУ та представники двох приватних підприємств. Вони привласнювали продукти харчування, які призначалися для Збройних Сил України. Вони також заволоділи бюджетними коштами, виділеними на їх придбання.

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Два приватні підприємства протягом червня-листопада 2023 року постачали продукти до військової частини на Київщині на підставі договорів з Міноборони. Діючи у змові зі службовими особами цієї частини, вони вказували у первинних бухгалтерських документах завищений обсяг продуктів харчування. За неіснуючий товар було сплачено понад 5 млн грн.

Досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР у Києві, оперативний супровід ‒ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Департамент військової контррозвідки СБУ.

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