Міноборони допустило до використання вітчизняний безпілотник “Громило”

Потужні двигуни дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Також дрон маловразливий до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва, повідомляє пресслужба Міноборони.

Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Конструкційно FPV-дрони комплексу “Громило” оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.

Комплекс можна застосовувати удень та вночі.

Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.