“Змія логістичного” допустили до використання у ЗСУ

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний наземний комплекс “Змій логістичний” українського виробництва.
Як зазначає Міноборони, цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій.
Завдяки незначній висоті “Змій логістичний” залишається малопомітним на місцевості.
Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою.
Тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку.
За потреби на робота можна встановити додаткові модулі.
Робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди.
Оператор керує роботом з безпечної відстані.