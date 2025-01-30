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“Змія логістичного” допустили до використання у ЗСУ

Вітчизняний робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань.

“Змія логістичного” допустили до використання у ЗСУ
Фото: Міноборони

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний наземний комплекс “Змій логістичний” українського виробництва. 

Як зазначає Міноборони, цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій.  

Завдяки незначній  висоті “Змій логістичний” залишається малопомітним на місцевості. 

Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою. 

Тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку. 

За потреби на робота можна встановити додаткові модулі.  

Робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди.  

Оператор керує роботом з безпечної відстані.

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