“Змія логістичного” допустили до використання у ЗСУ

Вітчизняний робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань.

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний наземний комплекс “Змій логістичний” українського виробництва.

Як зазначає Міноборони, цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій.

Завдяки незначній висоті “Змій логістичний” залишається малопомітним на місцевості.

Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою.

Тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку.

За потреби на робота можна встановити додаткові модулі.

Робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди.

Оператор керує роботом з безпечної відстані.