На світанку 30 січня ворог знову атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками.

Як повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі.

Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та пошкоджені фасад зі стелею.

Зазначимо, внаслідок нічної атаки дронами є пошкодження в чотирьох областях. ППО збила 37 БпЛА.

Зокрема у Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Є жертви і поранені.