За добу на Харківщині через РФ постраждали 3 людей, пошкоджена ЛЕП та будинок

Упродовж доби на Харківщині через російські атаки постраждали 3 людей, пошкоджена лінія електропередач та будинок.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Вчора о 14:15 у Куп'янську відбулося влучання в землю. Пошкоджено паркан приватного домоволодіння.
Раніше неподалік стели при в'їзді в Куп’янськ FPV-дрон влучив біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали 3 працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик.
Також у місті унаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.
У с.Черкаські Тишки унаслідок падіння БПЛА Герань-2 пошкоджено лінії електропередач.
- На Харківському напрямку, за уточненою інформацією, ворог наступальних дій не проводив.
- На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 37 людей.
- У Харківській ОВА спростували інформацію про захоплення ворогом Дворічної на Куп'янщині.