За добу на Харківщині через РФ постраждали 3 людей, пошкоджена ЛЕП та будинок

Упродовж доби на Харківщині через російські атаки постраждали 3 людей, пошкоджена лінія електропередач та будинок.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Вчора о 14:15 у Куп'янську відбулося влучання в землю. Пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

Раніше неподалік стели при в'їзді в Куп’янськ FPV-дрон влучив біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали 3 працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик.

Також у місті унаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.

У с.Черкаські Тишки унаслідок падіння БПЛА Герань-2 пошкоджено лінії електропередач.

На Харківському напрямку, за уточненою інформацією, ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 37 людей.