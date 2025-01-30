Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Харківщині через РФ постраждали 3 людей, пошкоджена ЛЕП та будинок

Найбільше від ворожих атак страждав Куп'янськ.

За добу на Харківщині через РФ постраждали 3 людей, пошкоджена ЛЕП та будинок
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби на Харківщині через російські атаки постраждали 3 людей, пошкоджена лінія електропередач та будинок.

Про це повідомили у Харківській ОВА. 

Вчора о 14:15 у Куп'янську відбулося влучання в землю. Пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

Раніше неподалік стели при в'їзді в Куп’янськ FPV-дрон влучив біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали 3 працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик.

Також у місті унаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.

У с.Черкаські Тишки унаслідок падіння БПЛА Герань-2 пошкоджено лінії електропередач.

  • На Харківському напрямку, за уточненою інформацією, ворог наступальних дій не проводив.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 37 людей.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies